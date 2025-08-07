Манчестер Сити готов отпустить Джека Грилиша, но на жестких условиях – клуб хочет, чтобы новый претендент полностью покрывал зарплату вингера, которая составляет около 350 тысяч евро в неделю (более 17 млн евро за сезон).

Эвертон торгует большую звезду на фланг Миколенко – переговоры с Манчестер Сити уже стартовали

По информации talkSPORT, именно это требование может стать серьезной преградой для Эвертона, который хочет взять 29-летнего англичанина в аренду, но готов оплачивать лишь часть его зарплаты. Кроме того, "ириски" не предлагают никакой опции выкупа после завершения аренды.

По данным источника, Эвертон, за который выступает украинец Виталий Миколенко, уже вышел на Манчестер Сити с предложением по Грилишу. Игрок выпал из обоймы Хосепа Гвардиолы в прошлом сезоне и признал, что его время на Этихаде подходит к концу – контракт с клубом у него еще на два года.

За ситуацией вокруг Грилиша также внимательно следят Тоттенхэм и Наполи. Ранее футболист уже отклонил вариант с переходом в Фенербахче, который возглавляет Жозе Моуринью.

