Манчестер Сити стал рекордным лидером за один сезон АПЛ – на вершине побывали почти половина команд чемпионата
Текущий сезон английской Премьер-лиги радует плотной борьбой за призовые места.
Манчестер Сити разгромил Вест Бромвич (5:0) в матче 20 тура и впервые завершил день на вершине таблицы.
Вест Бромвич – Манчестер Сити – 0:5 – видео голов и обзор матча
"Горожане" стали уже 9 командой, которая в нынешней кампании АПЛ примерила "желтую майку" хотя бы на сутки. Такого не было с сезона 1986-1987, сообщает ВВС. Сегодня Манчестер Сити могут потеснить МЮ или Лестер, которые уже имели честь возглавлять чемпионат.
Заметим, что прошлый розыгрыш АПЛ и близко не был таким интригующим – отрыв Ливерпуля от команды Гвардиолы составил 17 очков.
Зинченко получил подарок от Пепа в легком матче АПЛ, но не повлиял на свои перспективы – Ман Сити взял вершину