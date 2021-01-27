Манчестер Сити разгромил Вест Бромвич (5:0) в матче 20 тура и впервые завершил день на вершине таблицы.

Вест Бромвич – Манчестер Сити – 0:5 – видео голов и обзор матча

"Горожане" стали уже 9 командой, которая в нынешней кампании АПЛ примерила "желтую майку" хотя бы на сутки. Такого не было с сезона 1986-1987, сообщает ВВС. Сегодня Манчестер Сити могут потеснить МЮ или Лестер, которые уже имели честь возглавлять чемпионат.

Заметим, что прошлый розыгрыш АПЛ и близко не был таким интригующим – отрыв Ливерпуля от команды Гвардиолы составил 17 очков.

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