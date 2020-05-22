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Манчестер Сити стал посмешищем из-за новой формы – легендарный музыкант переступил черту и убрал "следы преступления"

21:28 102 Читати українською
Манчестер Сити стал посмешищем из-за новой формы – легендарный музыкант переступил черту и убрал "следы преступления"
Лиам Галлахер (слева) / фото с открытых источников

Концепт третьего комплекта формы Манчестер Сити, который выполнен с использованием узора "турецкий огурец", стал объектом насмешек.

Знаменитый болельщик Манчестер Сити, основатель группы Oasis Лием Галлахер, остался крайне недоволен дизайном формы команды на следующий сезон, о чем проинформировал в своем твиттере.

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"Тот, кто ответственен за новую форму Манчестер Сити, должен быть отправлен ближайшим рейсом в Ухань, а того, кто ее купит, отправить туда же следующим", – написал Галлахер в Twitter.

Такая риторика не понравилась подписчикам легендарного музыканта. Галлахер поддался беспощадной критике и был вынужден удалить твит с упоминанием об Ухане, где в конце прошлого года произошла первая вспышка пандемии коронавируса. К слову, пользователи сети сами активно высмеивают новую экипировку "горожан".

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