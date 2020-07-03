Манчестер Сити сравнил своих игроков с легендарной рок-группой – тонкий троллинг над Ливерпулем

Пресс-служба Манчестер Сити решила похвастаться хорошим музыкальным вкусом после центрального матча 32-го тура АПЛ.

После встречи с Ливерпулем (0:4) в Twitter Манчестер Сити появился фотоколлаж со Стерлингом, Кевином де Брюйне, Филом Фоденом и Ляпортом в образе культовой группы The Beatles.

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По-своему пресс-служба "горожан" подписала фотографию "The Blues". Стоит отметить, что "битлы" были созданы именно в Ливерпуле.

В нынешнем сезоне мерсисайдцам удалось досрочно завоевать золотые медали АПЛ, чего Ливерпулю не удавалось уже 30 лет. Манчестер Сити отстает на 20 очков.

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