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Манчестер Сити сотворил удивительный бомбардирский подвиг – такого в АПЛ не видели 35 лет

8 июля 21:14 - Читати українською
Манчестер Сити сотворил удивительный бомбардирский подвиг – такого в АПЛ не видели 35 лет
Манчестер Сити празднует гол Ньюкаслу / Man City

"Горожане" установили интересное достижение, которое десятилетиями никому не покорялось в АПЛ.

10’ Габриэл Жезус
21’ Рияд Марез
58’ Фредерико Фернандес
66’ Давид Силва
90+1’ Рахим Стерлинг
 
10’ Габриэл Жезус
21’ Рияд Марез
58’ Фредерико Фернандес
66’ Давид Силва
90+1’ Рахим Стерлинг

Манчестер Сити стал первой командой в английском топ-дивизионе за последние 35 лет, в составе которой 5 разных футболистов забили как минимум 10 голов за один сезон, информирует Opta.

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В текущем чемпионате Серхио Агуэро забил 16 мячей, Рахим Стерлинг – 13, Кевин де Брюйне и Габриэль Жезус – по 11, а Рияд Марез – 10. Алжирец последним попал в элитную компанию, отметившись в воротах Ньюкасла.

Предыдущий раз подобное достижение покорилось футболистам Эвертона в сезоне 1984/85.

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