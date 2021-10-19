В лагере "горожан" стремятся солидно заработать на трансфере своей звезды.

Боссы Манчестер Сити хотят получить за Рахима Стерлинга 80 млн евро, сообщает Marca.

Гвардиола отреагировал на заявление Стерлинга о желании покинуть Манчестер Сити

Барселона, которую называют главным претендентом на 26-летнего англичанина, сомневается, что каталонцам хватит финансовых возможностей осуществить этот звездный трансфер. Сам Рахим уже объявил о своем желании сменить команду, его действующий контракт с "горожанами" рассчитан до лета 2023-го.

Заметим, что в нынешнем сезоне Гвардиола начал значительно меньше доверять вингеру. Он лишь трижды выходил в основе и успел оформить 1+1 за 460 минут на поле.

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