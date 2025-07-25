Манчестер Сити летом активно следил за Андреем Луниным и Анатолием Трубиным. Недавно была информация, что за голкипера Бенфики "горожане" готовы отдать более 50 миллионов евро. Впрочем, английский клуб сделал выбор не в пользу украинцев.

Трубин может покинуть Бенфику – Ман Сити рассматривает трансфер украинца за бешеные деньги

Как сообщает Фабрицио Романо, Джеймс Траффорд перейдет в Манчестер Сити. "Горожане" активируют опцию выкупа 22-летнего голкипера в Бернли.

Траффорд – воспитанник Манчестер Сити и уже согласился на переход. Наставник команды Пеп Гвардиола лично был заинтересован в трансфере вратаря.

В прошлом сезоне Джеймс Траффорд сыграл в 45 матчах в Чемпионшипе, из которых 29 провел на ноль.

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