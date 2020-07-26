Манчестер Сити собрался перехватить Себальоса у Арсенала, – Express

Полузащитник лондонского Арсенала Дани Себальос может сменить клубную прописку в пределах чемпионата Англии. Права на него все еще принадлежат мадридскому Реалу.

23-летний испанец новый сезон может начать в составе Манчестер Сити, сообщает Express.

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"Горожане" готовятся сделать предложение мадридцам относительно продажи Себальоса. Арендованный Арсеналом исполнитель должен вернуться в Испанию после последнего тура АПЛ. "Канониры" до сих пор не сделали предложения по покупке хавбека, надеясь продлить аренду Себальоса еще на сезон. В свою очередь руководство Реала в этом году собирается заработать 180 млн евро, в том числе и благодаря продаже центрхава.

В нынешнем сезоне Дани Себальос провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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