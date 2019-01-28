Манчестер Сити снова заинтересовался Чилвеллом – он может стать конкурентом Зинченко

Английский Манчестер Сити возобновил интерес к защитнику Лестера Бену Чилвеллу.

Левый защитник "лис" и сборной Англии может перейти в Манчестер Сити летом, сообщает ESPN.

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По информации издания, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола хочет приобрести еще одного игрока на левый фланг обороны из-за травматичности Бенджамина Менди. Сейчас его в случае повреждений подменяют номинальные хавбеки Александр Зинченко и Фабиан Делф, а также правый защитник Данило.

Бен Чилвелл является воспитанником Лестера, а его контракт с клубом действует до 2024 года. В нынешнем сезоне в активе Чилвелла 22 матча в АПЛ, в которых он отметился одним ассистом.

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