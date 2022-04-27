Английский клуб впервые за 10 лет возвращается к выездной форме в стиле Милана.

В сети появились фотографии выездной формы Манчестер Сити на следующий сезон. Футболка выполнена в красно-черных цветах, аналогичные тем, которые Puma использует для формы Милана. Правда, "горожанам" предложили не прямые полосы, а наклонные.

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Упоминание о Милане не случайно. Впервые футболисты Манчестер Сити надели красно-черную форму в 1968 году, когда тренер Малкольм Аллисон, вдохновленный успехами Милана, предложил такой вариант. В таких цветах Сити тогда выиграли Кубок Англии и Кубок лиги.

В последний раз Манчестер Сити обращался к красно-черной экипировке в сезоне-2011/12. Команда Роберто Манчини стала чемпионом Англии, играя в "цветах Милана" выездные матчи.