Серхио Рамос может не волноваться из-за отсутствия предложений для продолжения карьеры.

Манчестер Сити пристально следит за ситуацией капитана Реала и готов сделать свой шаг для бесплатного перехода ветерана летом, утверждает ESPN.

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Флорентино Перес не желает сохранять зарплату Рамоса на уровне 15 млн евро за сезон, но для "горожан" это не будет проблемой. Если в ближайшие недели 35-летний защитник не найдет компромисс с мадридцами, то Ман Сити планирует начинать собственные переговоры. Хосеп Гвардиола видит в Рамосе потенциального учителя для нынешних защитников команды.

Добавим, что центрбек Реала провел 16 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и одним ассистом.

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