Президент Тоттенхэма твердо настроен сохранить свою главную звезду Харри Кейна на следующий сезон, сообщает ESPN.

Манчестер Сити подготовил первое предложение по Кейну – 100 миллионов фунтов и игрок

В Манчстер Сити уже поняли, что не смогут убедить босса "шпор" изменить решение, потому отложат трансфер 27-летнего форварда сборной Англии на следующее лето.

Действующий контракт Харри с лондонцами рассчитан до лета 2024-го. В прошлом сезоне Кейн провел 35 матчей, в которых отметился 23 голами и 14 ассистами.

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