Манчестер Сити скептически оценивает шансы подписать Кейна уже летом, но не отказывается от своих намерений
17:50 - Читати українською
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн не дает покоя руководству действующего чемпиона Англии.
Президент Тоттенхэма твердо настроен сохранить свою главную звезду Харри Кейна на следующий сезон, сообщает ESPN.
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В Манчстер Сити уже поняли, что не смогут убедить босса "шпор" изменить решение, потому отложат трансфер 27-летнего форварда сборной Англии на следующее лето.
Действующий контракт Харри с лондонцами рассчитан до лета 2024-го. В прошлом сезоне Кейн провел 35 матчей, в которых отметился 23 голами и 14 ассистами.
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