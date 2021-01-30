Манчестер Сити принимал Шеффилд Юнайтед в рамках 21-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Манчестер Сити прогнозируемо открыл счет. Ферран Торрес продавил нескольких защитников на правом фланге и прострелил в центр штрафной, где Жезус спокойно переправил мяч в сетку ворот.

Манчестер Сити установил рекорд по количеству побед подряд

Даже после пропущенного гола игроки Шеффилда не старались атаковать в ответ, хозяева полностью владели ситуацией и имели еще несколько замечательных возможностей увеличить счет. Хороший матч в составе "горожан" провел Александр Зинченко.

После 20-ти матчей АПЛ Сити остается лидером турнирной таблицы, Шеффилд Юнайтед – последний.

Манчестер Сити благодаря курьезному голу обыграл Шеффилд Юнайтед – Зинченко с остротой и роскошным ударом