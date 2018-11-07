Манчестер Сіті у своєму Twitter опублікували промо поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

В съемках видеоролика приняли участие главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, а также игроки манчестерской команды: Илкай Гюндоган, Венсан Компани, Бернарду Силва и Кевин Де Брюйне, который, к слову, пропустит поединок против "горняков" из-за травмы колена.

Манчестер Сити – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Испугается ли такого проморолика Шахтер мы сможем увидеть уже сегодня. Стартовый свисток в матче Манчестер Сити – Шахтер прозвучит в 22 часа по Киеву. Отметим, что в случае победы подопечные Гвардиолы досрочно гарантируют себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

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