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Манчестер Сити – Шахтер: "горожане" презентовали яркий проморолик к матчу Лиги чемпионов

17:18 128 Читати українською
Манчестер Сити – Шахтер: "горожане" презентовали яркий проморолик к матчу Лиги чемпионов
"Містяни" презентували яскравий проморолик до матчу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті у своєму Twitter опублікували промо поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

В съемках видеоролика приняли участие главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, а также игроки манчестерской команды: Илкай Гюндоган, Венсан Компани, Бернарду Силва и Кевин Де Брюйне, который, к слову, пропустит поединок против "горняков" из-за травмы колена.

Манчестер Сити – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Испугается ли такого проморолика Шахтер мы сможем увидеть уже сегодня. Стартовый свисток в матче Манчестер Сити – Шахтер прозвучит в 22 часа по Киеву. Отметим, что в случае победы подопечные Гвардиолы досрочно гарантируют себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
до матча
3
час
:
11
мин
Шахтер
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