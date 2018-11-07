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Манчестер Сити – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

21:55 6625 Читати українською
Манчестер Сити – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Шахтер: онлайн-трансляция матча 07.11.2018 – ЛЧ 2018/19

Манчестер Сити принимает донецкий Шахтер в 4-м туре ЛЧ 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости.

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 22:00 по киевскому времени. У команды Гвардиолы есть шанс оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов уже после 4-х туров. Это произойдет, если лидер АПЛ победит чемпионов Украины, а в другом матче группы Хоффенхайм проиграет в Лионе. Шахтер пока что делит 3-4 места с немцами и должен цепляться за очки, если хочет продолжить свою историю в ЛЧ.

Манчестер Сити – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Фернандиньо, Б. Силва, Д. Силва (к) – Марез, Жезус, Стерлинг

Запасные: Мурич, Данило, Гюндоган, Отаменди, Делф, Агуэро, Сане

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Майкон – Тайсон (к), Коваленко, Болбат, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Бутко, Дентиньо, Нем, Патрик, Кайоде

Манчестер Сити – Шахтер: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити

live 60'
3 : 0
Шахтер
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