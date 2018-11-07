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Манчестер Сити – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

09:36 39 Читати українською
Манчестер Сити – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 ноября 2018 / Шахтер

Донецкий Шахтер сыграет с Манчестер Сити в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер состоится 7 ноября в Манчестере на стадионе Этихад. Начало встречи – в 22:00.

Манчестер Сити – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Матч Манчестер Сити – Шахтер онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 21:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что предыдущее противостояние команд в Харькове закончилось разгромом Шахтера – 0:3. После 3 туров группового этапа Лиги чемпионов украинская команда с 2 очками занимает 3 место в квартете F. Манчестер Сити возглавляет группу с 6 пунктами.

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Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
до матча
11
час
:
50
мин
Шахтер
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