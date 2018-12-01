Манчестер Юнайтед и Саутгемптон разошлись результативной ничьей: 14 тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 14 тура АПЛ Кристал Пэлас дома принимал Бернли, Лестер встретился с Уотфордом, Вест Хэм Ярмоленко пришел в гости на Сент-Джеймс Парк, Хаддерсфилд противостоял Брайтона, а Манчестер Юнайтед устроил голевую перестрелку с Саутгемптоном.

Чемпионат Англии 2018/19, 14 тур

Кристал Пэлас – Бернли – 2:0

Голы: Макартур, 16, Таунсенд, 78

Лестер – Уотфорд – 2:0

Голы: Варди, 12, (пен), Мэддисон, 23

Удаление: Капуе, 90

Манчестер Сити – Борнмут – 3:1

Голы: Б. Силва, 16, Стерлинг, 57, Гюндоган, 80 – Уилсон, 44

Ньюкасл – Вест Хэм – 0:3

Голы: Чичарито, 11, 64, Андерсон, 90+3

Хаддерсфилд – Брайтон – 1:2

Голы: Йоргенсен, 1 – Даффи, 45+4, Андоне, 69

Удаление: Мунье, 32

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Армстронг, 13, Соареш, 20 – Лукаку, 33, Эррера, 39

Кристал Пэлас уверенно одолел Бернли. В дебюте поединка Макартур вывел лондонцев вперед, его прострел в штрафную залетел в ворота от дальней стойки. А во второй половине Таунсенд удвоил преимущество хозяев.



Лестер без проблем одолел Уотфорд. Окончательный счет был сделан уже на 23 минуте, сначала Варди реализовал пенальти, а чуть позже Мэддисон забил и второй мяч. В конце матча Капуе получил прямую красную карточку, прыгнув прямыми ногами в соперника.



Манчестер Сити в непростом матче обыграл Борнмут. Хотя счет был открыт уже на 16 минуте, Бернардо Силва отметился забитым мячом после возвращения на футболье поле. Однако до перерыва Уилсон выровнял положение команд. А во втором тайме горожане отличились дважды в воротах Беговича, голы на счету Стерлинга и Гюндогана. Отметим, что Александр Зинченко вышел в стартовом составе, однако был заменен уже на 54 минуте.

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Вест Хэм на выезде разгромил подопечных Рафы Бенитеса. В первом тайме счет открыл Чичарито, а во второй половине мексиканец оформил дубль. А в компенсированное время Андерсон поставил точку в матче с передачи Уилшера.



Брайтон одержал волевую победу над Хаддерсфилдом. Хозяева вышли вперед уже на 1 минуте благодаря забитому мячу Йоргенсена, но в середине тайма Мунье получил прямую красную карточку из-за неоднозначного решения судьи. До перерыва Брайтон сравнял счет усилиями Даффи, а после перерыва Андоне принес гостям победу.

Манчестер Юнайтед и Саутгемптон устроили настоящую перестрелку в первом тайме. Уже на 20 минуте "святые" вели в счете 2: 0 благодаря голам Армстронга и Соареша, но уже к перерыву Лукаку и Эррера выровняли положение. А вот во втором тайме зрители голов не увидели, поэтому подопечные Моуринью в очередной в этом сезоне не смогли одержать победу.

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Манчестер Сити набрал 38 очков благодаря этой победе и продолжает возглавлять турнирную таблицу, Борнмут с 20 пунктами остался на 9 позиции. Брайтон набрал 18 очков и поднялся на 11 место, Хаддерсфилд с 10 зачетными баллами остался у зоны вылета. Лестер набрал 21 очко и обогнал Манчестер Юнайтед, Уотфорд с 20 пунктами остался десятым. Кристал Пэлас благодаря победе набрал 12 очков и немного оторвался от зоны вылета, Бернли с 9 пунктами остался на 18 месте. Манчестер Юнайтед набрал 22 очка и поднялся на 7 позиции, Саутгемптон с 9 пунктами остался в зоне вылета.