Манчестер Сити с Зинченко проиграл Вулверхэмптону финал Азия Трофи в серии пенальти – видеообзор матча

Вулверхэмптон в серии послематчевых пенальти одолел Манчестер Сити и выиграл Азия трофи-2019. Александр Зинченко сыграл чуть больше 60-ти минут. Смотрите видеообзор матча Вулверхэмптон – Манчестер Сити.

Азия Трофи. Товарищеский турнир, финал

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:0 (3:2 по пенальти)

Нереализованный пенальти: Стерлинг, 21

Манчестер Сити в финале Азия трофи проиграл Вулверхэмптону. Основное время поединка завершилось без голов – ближе к забитому мячу были "горожане", однако Рахим Стерлинг не реализовал пенальти.

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В серии послематчевых 11-метровых чемпион Европы Руй Патрисиу парировал сразу 3 удара и позволил "волкам" завоевать трофей. К слову, Александр Зинченко был заменен на 63-й минуте поединка.

Напомним, сезон 2019/20 Манчестер Сити начнет 4 августа поединком против Ливерпуля за Суперкубок Англии. А уже 10 числа подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют и первый матч АПЛ – соперником станет Вест Хэм Андрея Ярмоленко.

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