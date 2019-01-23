Манчестер Сити с Зинченко минимально переиграл Бертон и без проблем вышел в финал Кубка лиги

Манчестер Сити на выезде победил Бертон в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги (0:1). Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Кубок английской лиги, полуфинал, второй матч

Бертон – Манчестер Сити – 0:1 (по сумме двух матчей – 0:10)

Гол: Агуэро, 26

"Горожане" сняли вопрос о победителе пары еще в первом матче – 9:0. Вторая часть противостояния превратилась в формальность, потому Пеп Гвардиола испытал молодежь. Средний возраст стартового состава Манчестер Сити составил 23 года 323 дня – самый низкий показатель с октября 2008-го. Александр Зинченко вышел с первых минут на левом фланге обороны.

Манчестер Сити – Бертон: исторический разгром в полуфинале Кубка лиги, мощь "горожан" и качественный прорыв Зинченко

По сравнению с домашней игрой, сегодня Манчестер Сити так не доминировал. Однако наличие на поле Кевина де Брюйне, Рияда Мареза и Серхио Агуэро обеспечивала гостям полный контроль над поединком. Именно это трио организовало единственный гол в первом тайме на 26-й минуте. Бельгиец вырезал классный пас из центра поля на алжирца, а тот ассистировал Куну. Еще несколько полушансов упустил Марез.

Первый тайм не был богат на острые моменты, но болельщики на трибунах оставались довольны. Их команда откровенно не проваливалась, а порой даже угрожала чужим воротам, заставляя защиту и вратаря именитых гостей нервничать. Ошибался и Зинченко, которого постоянно пытался держать в напряжении Маркус Харнесс.

Сразу после перерыва Манчестер Сити мог удваивать преимущество усилиями Агуэро, которого идеально на голевую позицию вывел Фил Фоден. Аргентинец чудом не забил – интрига в игре сохранилась. Пеп Гвардиола снял Куна, КдБ и Зинченко, зато впервые за два месяца после травмы на поле появился конкурент Александра Бенжамен Менди.

На 70-й минуте Бертон должен был сравнивать счет. Филиппе Сандлер "наварил" у своих ворот, в результате чего Муричу пришлось спасать команду от гола Бойса. Мяч отскочил к Миллеру, который бил уже в створ без голкипера, однако Эрик Гарсия остановил сферу на линии ворот.

Трибуны запели с новой силой, а футболисты Бертона вдохновились. До финального свистка Манчестер Сити так и не сумел забить второй – ближе всего к цели был Габриэль Жезус.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "горожан". По сумме двух матчей – 10:0. Зинченко с партнерами уверенно шагает в финал Кубка лиги. Соперник определится завтра в поединке Тоттенхэма и Челси.

Зинченко сыграл посредственно

Коротко обобщая игру Зинченко, можно сказать, что сегодня он не впечатлил. В атаке – неплохо, хотя его активность и была ниже средней. В обороне – нервно, суетливо, с ошибками. Наряду с такими футболистами, как Ян Поведа, Филиппе Сандлер и Эрик Гарсия, украинец чувствовал себя уверенно и даже раздавал им указания по части позиционной игры. Пасовал традиционно на уровне, но качественно обострить ему не удалось. Принял участие в голевой атаке, сыграв в центре поля в отборе.

Детальный разбор игры Александра и оценки английских СМИ ожидайте "Футбол 24" позже.

Дебютный гол Зинченко за Ман Сити: английские СМИ не верят, что это не случайность, но выставили украинцу отличные баллы