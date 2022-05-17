Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган может сменить клуб уже этим летом.

Контракт 31-летнего немца с "горожанами" рассчитан до конца следующего сезона. Стороны начали переговоры, но о продолжении сотрудничества речь не идет.

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По информации Фабрицио Романо, представители Гюндогана обсуждают с Манчестер Сити перспективы своего клиента. Отмечается, что у хавбека очень высокие шансы покинуть клуб. В подписании футболиста заинтересованы Барселона, Арсенал и несколько клубов из Германии.

Отметим, что Гюндоган перебрался в Манчестер Сити летом 2016 года из Борусии Д. С тех пор Илкай стал одним из лидеров и капитанов команды, суммарно сыграл 252 матча, в которых забил 47 голов и отдал 33 ассиста.

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