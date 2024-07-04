Вратарь Манчестер Сити Эдерсон может сменить клубную прописку уже этим летом.

Голкипер Манчестер Сити Эдерсон может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Fabrizio Romano.

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Бразильский вратарь ведет переговоры с клубами Саудовской Аравии, и Манчестер Сити не станет ему препятствовать, если он решит покинуть команду. Клуб уже ждет предложение от Аль-Насра, который проявляет наибольший интерес к игроку.

Напомним, что ранее на место 30-летнего бразильца сватали двух украинцев: Анатолия Трубина из Бенфики и Андрея Лунина из Реала.

К слову, прошлом сезоне Эдерсон провел за Манчестер Сити 43 матча, пропустил 34 гола и 16 раз сохранил ворота "сухими". Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

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