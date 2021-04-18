Бельгиец получил повреждение в начале второго тайма матча против Челси и был заменен. Ожидалось, что у Де Брюйне ушиб лодыжки, но есть риск более серьезного повреждения, сообщает The Telegraph.

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Отмечается, что Де Брюйне до сих пор не смог пройти углубленное обследование. Его нога сильно распухла, а сканирование можно сделать только тогда, когда спадет отек. Это наводит на мысль, что травма футболиста значительно серьезнее.

Манчестер Сити ожидал, что ключевой игрок команды пропустит не более 10 дней. Теперь Де Брюйне рискует пропустить от 4 до 6 недель. Если худшие прогнозы оправдаются, бельгиец не поможет своей команде в битве за выход в финал Лиги чемпионов против ПСЖ.

К слову, 29-летний бельгиец в нынешнем сезоне провел за Манчестер Сити 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 16 результативных передач.

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