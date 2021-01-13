Поскольку правилами АПЛ запрещено платить семье несовершеннолетнего игрока, Манчестер Сити "трудоустроил" отца Алмейды в клубе.

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Впрочем, как признался Алмейда-старший в интервью The Athletic, он получал деньги от клуба в размере 1000 фунтов стерлингов, хотя и не работал. По его словам, "горожане" устроили его на должность скаута, однако, он не мог ничего делать, поскольку не понимал английского языка. Представитель Манчестер Сити отрицает заявление отца игрока, рассказав, что тот работал в клубе скаутом.

Отметим, что подобные случаи приводили к наказаниям клубов АПЛ, как от денежных штрафов, так и до трансферных банов. Так, за махинации на уровне молодежных команд, Челси было запрещено осуществлять переходы в течение одного трансферного окна.

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