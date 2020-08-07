Манчестер Сити – Реал: составы и онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ, в котором Зинченко может выйти в четвертьфинал

Где смотреть матч Манчестер Сити – Реал онлайн? Игру в Украине транслирует канал "Футбол 1", а также портал oll.tv. Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Реал на "Футбол 24", стартует в 22:00. Первую встречу выиграла команда Зинченко 2:1. Сможет ли Зидан отыграться, или это будет первый вылет французского тренера за 16 раундов плей-офф Лиги чемпионов? Мадрид никогда не делал камбэк после домашнего поражения (4 вылета). В то же время Манчестер Сити всегда (7 раз) проходил дальше после выездной победы в первом матче главного еврокубка. Поэтому сегодня оборвется чья-та историческая серия.

Манчестер Сити – Реал: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Манчестер Сити: Эдерсон – Вокер, Фернандиньо, Ляпорт, Канселу – Родри, Гюндоган, Де Брюйне – Фоден, Жезус, Стерлинг

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитао, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Родриго, Бензема, Азар