toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ

Манчестер Сити разработал комплект оригинальной формы – не обошлось без украинских мотивов

17:27 23 Читати українською
Манчестер Сити разработал комплект оригинальной формы – не обошлось без украинских мотивов
Зинченко, Силва, Стерлинг / Фото ФК Манчестер Сити

Европейские гранды готовятся уже к следующему сезону, а сеть обсуждает новую экипировку топовых клубов.

Известный портал Footy Headlines слил в сеть комплект новой формы Манчестер Сити.

Реал обновил дизайн новых комплектов форм – странный принт на месте

Экипировка выполнена в белом цвете с голубыми орнаментами, которые часто можно встретить на традиционных украинских элементах одежды. Новая форма разрабатывалась совместно с компанией Puma и станет третьим комплектом "горожан" в сезоне 2020/21.

После 28-ми туров АПЛ Сити расположился на второй строчке, отставая от Ливерпуля на 25 очков.

Гвардіола має вирішення "вічної" проблеми Манчестер Сіті – Зінченко та Менді ризикують втратити позиції

blog_ava
Шахтер – Рух: где смотреть первый матч "горняков" за 2 месяца
12:53
419
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Футбольная форма
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
18
мин
Динамо Киев
14:00
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук