Манчестер Сити разработал комплект оригинальной формы – не обошлось без украинских мотивов

Европейские гранды готовятся уже к следующему сезону, а сеть обсуждает новую экипировку топовых клубов.

Известный портал Footy Headlines слил в сеть комплект новой формы Манчестер Сити.

Реал обновил дизайн новых комплектов форм – странный принт на месте

Экипировка выполнена в белом цвете с голубыми орнаментами, которые часто можно встретить на традиционных украинских элементах одежды. Новая форма разрабатывалась совместно с компанией Puma и станет третьим комплектом "горожан" в сезоне 2020/21.

После 28-ми туров АПЛ Сити расположился на второй строчке, отставая от Ливерпуля на 25 очков.

Гвардіола має вирішення "вічної" проблеми Манчестер Сіті – Зінченко та Менді ризикують втратити позиції