Манчестер Сити разработал комплект оригинальной формы – не обошлось без украинских мотивов

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Шевченко рискует потерять ассистента – тренер сборной Украины может вернуться в МиланСборная Украины — 15:05 177
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Клубы Первой лиги решили судьбу чемпионата – сезон может быть доигран в революционном форматеПервая лига — 13:20 377
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Клубы Второй лиги проголосовали за досрочное завершение сезонаВторая лига — 12:28 142
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"Якщо Тупчієнко двох не вбив, отже погано тренувався": грав у Маркевича, виховував Нойка і бачив народження зірки ДинамоИнтервью — 12:00 243