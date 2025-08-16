Манчестер Сити почти ничего не позволил Вулверхэмптону на его же поле. Хозяева за весь матч организовали всего один момент, из которого забили гол – это Мунетси пробил головой после подачи с правого фланга. Взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

Сити же провел 9 ударов еще до перерыва, хотя большого количества моментов не создавал. На 19-й минуте счет должен был открывать Холанд, который замыкал навес на дальнюю штангу. Ворота были пустыми, однако Эрлинг не смог в них попасть. Следующего острого эпизода пришлось ждать 15 минут.

Зато он вывел "горожан" вперед. Рейндерс прошел двух соперников в центре поля и выполнил заброску на правый край штрафной, а Льюис выполнил оттуда прострел. Холанд завершил в касание, открыв счет своим голам в новом чемпионате.

На 39-й же минуте Манчестер Сити удвоил свое преимущество. Бобб перехватил мяч в центре и разогнал контратаку 3-в-2. Далее произошла передача на левый край штрафной – Рейндерсу осталось только нанести удар. Тиджани не промахнулся. 0:2! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Вулверхэмптон очень старался. Футбол подопечных Витора Перейры действительно был симпатичным, однако "горожане" уверенно сдерживали "волков". При этом Сити продолжил играть в режиме максимальной эффективности – до 80-й минуты гости провели всего три удара по воротам, но при этом забили два гола.

Снова надо хвалить Рейндерса. Новичок "синих" подхватил вынос от голкипера Траффорда, протащил мяч правым полуфлангом, обыгрался с Льюисом и выкатил пас на линию штрафной. Холанд же мощным выстрелом попал под дальнюю стойку, прошив руки Са. 0:3.

На 80-й же минуте отличился другой новичок Ман Сити. Шерки спустя семь минут после появления на поле обыгрался с О'Райли в стеночку, отдав передачу пяткой, а затем выгрыз мяч под давлением – и пробил метров с 24-х. Точно в левый нижний угол.

Больше команды не забивали. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу подопечных Пепа Гвардиолы. Рейндерс дебютировал в АПЛ с гола, ассиста и передасиста, Шерки – с гола, а Траффорд дебютировал за "горожан", не пропустив ни одного гола и приняв участие в результативной атаке. Вот так надо проводить трансферную кампанию.

