Кристал Пэлас шокировал Манчестер Сити, забив два гола уже на старте встречи. Счет был открыт на 8-й минуте в результате прострела Сарра, который могли завершить сразу два футболиста гостей. Матета к мячу не успел, а вот Эзе замкнул – 0:1!

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На 21-й же минуте Уортон закрутил мяч с углового во вратарскую площадку, а Ричардс продавил Диаша и пробил головой. Это был 10-й гол Кристал Пэлас с корнера в текущем сезоне (больше только у Арсенала), а по голам со стандартов в целом "орлы" стали лидерами АПЛ.

Крис Ричардс головой вывел Кристал Пэлас 2-0 вверх в матче с Манчестер Сити вывел "орлов" на 14 голов со стандартов в этом сезоне.



Больше ни у кого нет. pic.twitter.com/dgqvcSylQR - Opta Analyst (@OptaAnalyst) 12 апреля, 2025

Еще через семь минут подопечные Оливера Гласнера шокировали Этихад третьим голом, проведенным в контратаке с прострелом Муньоса. Эзе принял пас, качнул Диаша и с линии штрафной закрутил под дальнюю штангу – впрочем, взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

Ebere Eze думал, что у него Кристал Пэлас 3-0 вверх, но он оказался JUST в офсайде ?



Ман Сити затем продолжил забивать два быстрых гола, чтобы сделать его 2-2!pic.twitter.com/wBaT9ss2IP - Премьер-лига (@premierleague) 12 апреля, 2025

Однако Манчестер Сити не был ужасен на этом промежутке. Еще после первого пропущенного Де Брюйне выводил Мармуша практически один на один с голкипером, а на 24-й минуте он же попал в стойку метров с 20-ти. Именно поэтому гол Кевина на 33-й минуте не должен был удивлять – однако как же он его исполнил!

Бельгиец отметился прямым ударом со стандарта, в левый угол, с рикошетом от стойки! 1:2! Это был его пятый гол в АПЛ со штрафного – по этому показателю КДБ сравнялся с Алексисом Санчесом, Фелиппе Коутиньо, Луисом Суаресом, Александром Коларовым, Стюартом Пирсом, Крейгом Гарднером и Крисом Брантом.

На 35-й минуте Сити мог забивать во второй раз вследствие кросса от Мармуша, который в полном одиночестве с линии вратарской замыкал Макейти. Джеймс пробил головой, но мяч прошел рядом со штангой. Еще через минуту статус-кво таки было восстановлено – Гонсалес запустил проникающий пас на левый край штрафной, Макейти оттуда подал на дальнюю, а Кевин сбросил в центр Гюндогану. Илкай пробить не сумел, но получилась скидка под удар Мармушу. 2:2!

Именно с этим счетом первый тайм и подошел к концу. К сожалению, во втором тайме Кристал Пэлас оказался не таким эффективным – лондонцы трижды пробили по воротам, не создав ни одного момента.

"Горожане" же вырвались вперед уже через минуту после перерыва в результате разрезного паса Гюндогана на О'Райли. Нико развернулся и отдал передачу на Де Брюйне, а тот перевел под удар Ковачичу. Матео метров с 20-ти попал в левый нижний – 3:2!

Таким образом, КДБ оформил гол+пас в 28 матчах АПЛ. Больше за всю историю турнира сделали только четыре исполнителя.

33' -️

47' - ️



Кевин Де Брюйне сейчас записал как минимум один гол и одну передачу в 28 различных матчах Премьер-лиги; только четыре игрока могут лучше, чем. pic.twitter.com/XK93HlCK11 - Opta Analyst (@OptaAnalyst) 12 апреля, 2025

На 56-й же минуте Манчестер Сити сделал весомую заявку на победу. Гол оказался простым и в то же время гениальным. Эдерсон с собственной половины поля запустил передачу за спины защитникам Пэлас, организовав выход один на один для Макейти – Джеймс же первым касанием пробросил между ног голкиперу, а третьим забил в почти пустые ворота. 3:2!

Невероятно, но Эдерсон выполнил уже 4-й ассист в сезоне. Это больше, чем у Эрлинга Холанда, Кая Хаверца или Коди Гакпо. Столько же имеет сам Мартин Эдегор! Ни один голкипер в истории АПЛ не имел столько ассистов, а всего в его активе уже 7 голевых передач – конечно же, бразилец является рекордсменом турнира.

Добить Кристал Пэлас хозяева могли уже через шесть минут вследствие прострела Де Брюйне, который замыкал Мармуш. Омар пробивал с минимального расстояния, однако Хендерсон выполнил фантастический сейв. Впрочем, от пятого гола "орлы" убежать не смогли – это О'Райли поймал отскок после подачи Макейти и вколотил с лету с линии штрафной. Точно в левый нижний угол. 5:2!

На этом Манчестер Сити остановился. Финальный свисток зафиксировал грандиозную победу подопечных Пепа Гвардиолы. "Горожане" обошли Челси и поднялись в топ-4 АПЛ, хотя даже с пятой позиции они находились бы зоне ЛЧ. Кристал Пэлас остается одиннадцатым.

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