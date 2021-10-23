Манчестер Сити считался фаворитом поединка против Брайтона, однако встреча обещала быть непростой. Подопечные Грэма Поттера держались в зоне Лиги чемпионов, потерпев всего одно поражение в чемпионате и имея за плечами 5-матчевую беспроигрышную серию. Кроме того, по качеству обороны в АПЛ они уступали только Сити и Челси, пропустив лишь 5 голов.

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Впрочем, крутая защита Брайтона начала трещать по швам сразу с начала встречи. Уже на 8-й минуте счет мог открыть Канселу, который сместился с левого фланга в центр и пробил в ближний угол (Санчес парировал), а на 11-й Жезус получил пас на правый край штрафной и перебросил голкикпера – Данк в последний момент выбил мяч с линии! На 13-й же "горожане" праздновали гол: после заброса от Гюндогана вратарь опрометчиво вышел из рамки и неудачно выбил сферу, Бернарду Силва тут же выполнил скидку на Илкая, а тот расстрелял ворота – 1:0.

На 20-й и 21-й минутах Жезус и Грилиш пробивали из пределов штрафной, однако удар Габи коленом парировал Санчес, а выстрел Джека заблокировал один из защитников. Манчестер Сити не сбавил давление, и, наконец, на 28-й минуте отпраздновал второе взятие ворот – это Грилиш разогнал контратаку по левому флангу и прострелил на Фодена, а Фил с близкой дистанции не промазал. Еще через три минуты дело дошло до разгрома: Грилиш ворвался на левый край штрафной и пробил низом, Санчес парировал, а Жезус выстрелил с отскока – мяч, срикошетив от Фодена, влетел под ближнюю штангу. 3:0! Гол записали именно на Фила.

Брайтон мог отыграться до перерыва усилиями Марча, которому удалось выстрелить со средней дистанции в правый угол, однако точности Солли не хватило. В итоге, отдыхать футболисты отправились при счёте 3:0 в пользу "горожан". Казалось, что дело сделано.

Хозяева откровенно разочаровали, однако сдаваться они не собирались. Во втором тайме "чайкам" удалось выровнять ход встречи, а на 62-й минуте Троссар замкнул подачу от Кукурельи, едва не восстановив интригу – Эдерсон парировал его удар. К сожалению, этот момент долгое время оставался единственным. Манчестер Сити контролировал игру, однако с обострением подопечные Пепа Гвардиолы имели проблемы.

На 70-х минутах коуч "горожан" выпустил Фернандиньо и Де Брюйне. Их появление было своевременным, ведь уже на 80-й Брайтон заработал пенальти за фол Эдерсона против Мвепу. Макаллистер точным ударом с "отметки" сократил отставание в счете. 1:3! После этого хозяева начали наседать на ворота Сити еще активнее, однако опасных моментов создать уже не удавалось.

Фоден на 90-й минуте еще мог наказать соперника выходом один на один – впрочем, переиграть Санчеса он не смог. Не беда! В компенсированное время Фил ассистировал свежему Марезу. Рияду после его передачи на правый край штрафной оставалось только пробить мимо вратаря. 1:4! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Александр Зинченко, к сожалению, просидел всю игру на скамейке запасных.

Брайтон после этого поражения остался на 4-й позиции с 15 очками в активе. Манчестер Сити, набрав 20 зачетных баллов, поднялся на вторую строчку. До Челси "горожанам" не хватает двух пунктов.

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