Оба Манчестера крайне неудачно начали новый сезон. Юнайтед уже умудрился вылететь из Кубка Лиги от представителя четвертого дивизиона Гримсби Тауна, а в АПЛ с 4 пунктами разместился на 11 месте. Сити же вообще после погрома Вулверхэмптона проиграл Тоттенхэму и Брайтону, поэтому оказался очень близко к зоне вылета.

Уже на 18-й секунде Холанд прорвался в штрафную из зоны левого инсайда, но пробил мимо дальней штанги. Команды задали зажигательный темп – нерв игры чувствовался очень хорошо. "Красные дьяволы" активно прессинговали защиту Сити, но и "горожане" отвечали тем же, поэтому спокойно контролировать мяч ни у кого не было возможности. На 19-й минуте Ман Сити повел в счете. Доку прорвался у штрафной с правого края, прострелил, Угарте заблокировал, но Жереми сразу повторил попытку, и отдал точно на голову Фодену. Удар в дальний угол – 1:0!

Через 4 минуты Рейндерс был близок, чтобы удвоить преимущество, но его удар из пределов штрафной прилетел прямо в Баиндира. Юнайтед ответил моментом Шешко, который выбежал из-за спин защитников, откликнувшись на передачу Мазрауи, но перебросить Доннарумму не удалось (арбитр еще и заметил у словенца игру рукой). На этом опасные моменты в первом тайме завершились.

Во второй половине Юнайтед попытался удивить соперника необычным розыгрышем мяча – сразу 7 игроков стали на центральную линию ближе к левому флангу. Замысел этот ничего, правда, не принес. А Сити на 53-й минуте удвоил преимущество. Доку выдал классную передачу за спины защитникам, Холанд убежал от Шоу (хотя это была зона левого инсайда, соответственно правого фланга защиты Юнайтед) и легко переиграл Баиндира.

А уже через 2 минуты Эрлинг чудом не забил второй свой мяч! Сити запрессинговал оборону "красных дьяволов", Доку перехватил мяч и отдал на Холанда, Рейндерс при этом классно пропустил. Эрлинг обыграл Баиндира и в падении пробил в дальний угол – мяч от стойки вылетел в поле!

Юнайтед ответил классным выстрелом Мбеумо с лета, но Доннарумма выдал фантастический сейв. "Дьяволы" пошли большими силами вперед, а Сити начал ловить соперника на контратаках. Так Холанд оформил дубль: Бернарду Силва перехватил мяч и отдал на ход, а Холанд, который стартовал с собственной половины, легко реализовал выход один на один – 3:0! Рейндерс мог похоронить МЮ – теперь уже Холанд выдал классную разрезную передачу, но нидерландец перебросил Баиндира и не попал в ворота, мяч пролетел мимо стойки.

Подопечные Аморима пытались отквитать хотя бы один мяч, но тот не шел в ворота Доннаруммы. Удар Мбеумо пролетел мимо правой стойки, а минутой позже не сумел подставить ногу под прострел Амада. Каземиро пытался подкорректировать выстрел Бруну Фернандеша, но тоже неточно (тут спасти никто уже не мог). Доргу пробил над перекладиной – и это все в течение 5 минут! Сити сумел сдержать этот натиск соперников и удержал сухую победу.

