Манчестер Сити рассматривает вариант с приглашением Дани Алвеса

Бразилец Дани Алвес имеет еще одно предложение насчет продолжения карьеры.
Латераля готов пригласить к себе Манчестер Сити, сообщает Globo Esporte.
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Алвес стал свободным агентом после завершения контракта с ПСЖ и теперь ищет новую команду. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола хорошо знает возможности защитника по совместной работе в Барселоне. По информации источника, представители чемпионов Англии уже контактировали с Алвесом.
"Месси – мой друг, но своими словами он проявил неуважение к сборной Бразилии", – Дани Алвес
Напомним, потенциальный одноклубник Александра Зинченко недавно победил на Копа Америка-2019 и закрепился в статусе самого титулованного футболиста всех времен (40 трофеев).