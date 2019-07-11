Манчестер Сити рассматривает вариант с приглашением Дани Алвеса

Бразилец Дани Алвес имеет еще одно предложение насчет продолжения карьеры.

Латераля готов пригласить к себе Манчестер Сити, сообщает Globo Esporte.

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Алвес стал свободным агентом после завершения контракта с ПСЖ и теперь ищет новую команду. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола хорошо знает возможности защитника по совместной работе в Барселоне. По информации источника, представители чемпионов Англии уже контактировали с Алвесом.

"Месси – мой друг, но своими словами он проявил неуважение к сборной Бразилии", – Дани Алвес

Напомним, потенциальный одноклубник Александра Зинченко недавно победил на Копа Америка-2019 и закрепился в статусе самого титулованного футболиста всех времен (40 трофеев).