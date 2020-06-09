Манчестер Сити рассматривает игрока сборной Англии на позицию Зинченко

Тренерский штаб Хосепа Гвардиолы хочет увеличить конкуренцию на левом фланге обороны.

Защитник Лестера и сборной Англии Бен Чилвел попал на радары Манчестер Сити, сообщает Telegraph.

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Действующего чемпиона АПЛ может отпугнуть ценник на 23-летнего игрока, который близок к 100 млн евро. На позиции левого защитника Бен может составить конкуренцию Бенжамену Мэнди и Александру Зинченко. Издание предполагает, что при таких обстоятельствах Гвардиола может поднять украинца в полузащиту.

В нынешнем сезоне АПЛ Чилвел провел 23 матча, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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