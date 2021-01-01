Манчестер Сити снова стремится усилить линию обороны, что может еще ухудшить положение дел Александра Зинченко в команде.

"Горожане" имеют серьезные намерения подписать Люка Диня из Эвертона, сообщает журналист Дин Джонс в своем твиттере.

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Помешать трансферу может желание "ирисок" продлить контракт с французом. Также Манчестер Сити рассматривает возможность подписать Ренана Лоди из Атлетико, однако переход в январе почти исключен, поскольку "горожане" не планируют тратить большую сумму зимой.

Отметим, что оба игрока выступают на позиции левого защитника. Приход одного из них может совершенно лишить Зинченко места в составе Манчестер Сити, который сыграл в текущем сезоне лишь в 6 матчах и однажды ассистировал. Добавим, что Динь провел 11 поединков в этом сезоне, отметившись 4 результативными передачами, а Лоди выходил на поле 15 раз и 1 раз ассистировал.

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