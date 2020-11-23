В услугах 27-летнего бельгийца был заинтересован Манчестер Сити, но не смог удовлетворить запросы "нерадзурри", информирует Telegraph.

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По информации издания, Интер, который приобрел Лукаку летом 2019 годп за 74 млн евро у Манчестер Юнайтед, требовал у Сити по меньшей мере 105 млн. В свою очередь, Манчестер Сити готов был потратить на приобретение форварда около 80 млн.

Отмечается, что в списке интересов "горожан" фигурировал и 27-летний форвард Тоттенхэма Харри Кейн, однако "шпоры" показали, что полны решимости сохранить в своем составе нападающего сборной Англии.

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