Для проведения парада был использован традиционный в таких случаях открытый автобус. Александр Зинченко и его партнеры проехали по улицам Манчестера, разделив триумф с многочисленными фанами. После этого игроки во главе с Хосепом Гвардиолой вышли на специально обустроенную сцену и поблагодарили за поддержку в течение сезона.

"Я мог бы говорить о нем три дня без остановки": Зинченко рассказал, какое влияние на него оказал Фернандиньо

Фернандиньо на мажорной ноте попрощался с болельщиками "горожан". Бразилец покидает клуб, в составе которого выиграл 5 титулов АПЛ и которому отдал 9 лет карьеры. Для Александра Зинченко, получившего возможность немного отвлечься от печальных событий в Украине, это 4-й чемпионский трофей.

Напомним, Ман Сити опередил Ливерпуль всего на 1 очко, обыграв в последнем туре Астон Виллу (3:2), уступая по ходу игры в 2 мяча. Это чемпионство стало 8-м в истории клуба.

Манчестер Сити драматично стал чемпионом Англии, проигрывая 0:2 – Зинченко отдал ассист и установил личный рекорд