Манчестер Сити решил не испытывать судьбу и отказаться от участия в Суперлиге, сообщает The Sun.

АПЛ перестраховалась на случай Суперлиги – у английских клубов-участников будет только один выход

Руководство "горожан" уже сообщило организаторам турнира, что выходит из 12-ти клубов-основателей Суперлиги. По информации СМИ, все 6 английских клубов, которые ранее согласились участвовать в новом турнире, готовят документы "на выход".

Напомним, в Европейскую Суперлиги вошли 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

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