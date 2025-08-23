Встреча на Этихаде оказалась довольно ровной и интересной. Команды старались отвечать моментом на момент, причем достаточно оперативно, но в завершающей фазе первого тайма Тоттенхэм оказался острее. Дебютный момент тоже создали "шпоры".

Гвардиола вычеркнул двух лидеров Ман Сити из заявки на топ-матч АПЛ – еще двое под вопросом

Порро на 9-й минуте пробивал со стандарта и попал в стенку, а затем сразу вколотил с отскока – сфера попала во внешнюю сторону сетки. Через несколько секунд Педро снова мог помочь открыть счет, но уже в собственной штрафной. Испанец неудачно сбросил мяч себе за спину, а Мармуш обошел фулбека и выстрелил с острого угла. Омару для взятия ворот не хватило считанных сантиметров.

Мармуш не останавливался. На 18-й минуте египтянин нанес удар с дистанции в левый нижний (Викарио парировал), а на 28-й он же вышел один на один. Помог в этом Холанд, который продавил трех лондонцев и дал разрезной пас. Быть бы голу, если бы Мармуш не попал в грудь Викарио.

К этому времени Манчестер Сити успел потерять Аита-Нури, вместо которого пришлось выпускать Аке. За фланг опытного фулбека "горожане" должны были бы быть спокойны, однако именно оттуда прилетел гол Тоттенхэма. На 35-й минуте Ришарлисон получил скидку и убежал от Натана, завершив свой рывок прострелом в штрафную – Джонсон же замкнул в касание. 0:1.

Эпизод долго проверяли на предмет офсайда, но в конце концов гол засчитали. "Шпоры" стали первой командой в истории АПЛ, которой удалось открыть счет в пяти подряд матчах против Сити на Этихаде. Такое же достижение имел Блэкберн, но только с учетом всех турниров.

Этот гол не стал последним пропущенным для хозяев. На 2-й компенсированной они привезли второй, неудачно разыграв от ворот. Голкипер Траффорд отдал пас под давление Гонсалесу, а Сарр отобрал его и сбросил Ришарлисону. С ударом у бразильца не сложилось, однако рядом оказался Палинья – с минимального расстояния он вколотил сферу в сетку. 0:2!

Подопечные Пепа Гвардиолы могли размочить счет с углового аж на 7-й компенсированной. После короткой комбинации Шерки выполнил мягкую подачу, а Холанд замкнул головой с линии вратарской. Мяч пролетел над перекладиной, поэтому отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе подопечных Томаса Франко...

Это был только шестой раз в истории АПЛ, когда команда Пепа Гвардиолы завершила первый тайм на Этихаде, уступая с разницей в два гола. В половине случаев обидчиком оказался Тоттенхэм, причем "шпоры" сделали это трижды в четырех последних выездах.

Насколько богатым на события получился первый тайм, настолько же бедным был второй. Команды разменялись несколькими интересными атаками, но конкретики не хватало. "Шпоры" действовали очень прагматично, а забить гол могли только раз – аж на 87-й минуте, в контратаке. Бергваль обыграл Льюиса и прострелил в центр штрафной, а Одобер вколотил в касание. Мимо правой стойки!

Уже в компенсированное время Соланке врывался в периметр и пробил низом под дальнюю штангу. Траффорд парировал, а потом еще и взял добивание головой от Одобера. Манчестер Сити же вообще ничего интересного не создал – за исключением стандарта в исполнении Бернарду Силвы. Диаш замыкал, но сфера прошла рядом с каркасом.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Тоттенхэма. Уже вторую в двух турах АПЛ! А вот подопечные Пепа Гвардиолы разочаровали своих фанатов, проиграв первую домашку – люди начали покидать стадион еще до конца основного времени.

Топ-5 интриг сезона АПЛ: Довбык манит, Кварцяный позавидует, новый украинец, смена чемпиона и безумная революция грандов