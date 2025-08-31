В рамках программы дня в 3-м туре АПЛ 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2025/26, 3-й тур

Брайтон – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Милнер, 67, Груда, 89 – Холанд, 34

Ноттингем Форест – Вест Хэм – 0:3

Голы: Боуэн, 84, Пакета, 88, Уилсон, 90+1

Манчестер Сити потерпел второе поражение подряд. Неделю назад подопечные Пепа Гвардиолы проиграли Тоттенхэму в родных стенах, а теперь они уступили Брайтону на выезде. Хотя первый тайм давался гостям неплохо – "горожане" имели 7:1 по ударам и наиграли на 1,31 ожидаемый гол. Не хватало только реализации.

Особенно бокопорив Холанд, однако на 34-й минуте он таки открыл счет. Эрлинг получил передачу от Мармуша (египтянин перед этим обыграл Ван Хеке), обошел голкипера и вколотил мяч в сетку. 0:1! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

А на второй тайм Сити снова "не вышел". Брайтон просто переехал гранда – 11:5 по ударам, 6:0 в створ и 2,32 ожидаемых гола против 0,52. Такой футбол вылился в гол Милнера на 67-й минуте – Джеймс реализовал пенальти за игру рукой от Нуньеша. На 89-й же "чайки" заслуженно вырвались вперед: Груда получил классный пас от Митомы и переиграл в штрафной Аита-Нури, а затем и Траффорда – 2:1!

Манчестер Сити был нокаутирован. Финальный свисток зафиксировал победу Брайтона. Вест Хэм же тем временем разгромил Ноттингем, хотя до 83-й минуты на табло горели 0:0 – все три гола "молотобойцы" провели за 7 следующих минут. Эта победа стала первой для лондонцев в новом чемпионате.

