"Горожане" в своем Twitter сообщили о положительных тестах голкипера Скотта Карсона, хавбека Коула Палмера и одного из работников.

Умер легенда Манчестер Сити – чемпион Англии и бронзовый призер ЧЕ

Все инфицированные сразу были изолированы от остальной команды. Таким образом, количество зараженных игроков Манчестер Сити возросло до семи. "Горожанам" уже приходилось переносить матч против Эвертона, но позже поединок с Челси состоялся в запланированное время.

Добавим, что уже сегодня подопечные Гвардиолы должны встретиться с Манчестер Юнайтед в рамках полуфинала Кубка английской лиги.

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