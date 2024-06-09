Манчестер Сити продлит контракт со звездой, повысив зарплату вдвое – "горожане" защищаются от посягательств
Манчестер Сити пытается удержать в команде нападающего сборной Англии Фила Фодена.
Вингер "горожан" провел очень уверенно сезон 2023/24. Фил Фоден даже обошел всех конкурентов и получил звание лучшего игрока АПЛ в прошлой кампании.
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Как информирует The Sun, Манчестер Сити опасается, что европейские гранды попытаются переманить 24-летнего англичанина и решили предложить ему продление соглашения. "Горожане" планируют подписать контракт с Фоденом еще на шесть лет и повысить ему зарплату вдвое.
Фил сейчас получает 200 тысяч фунтов в неделю, а по новому соглашению его зарплата вырастет до 375 тысяч. Это сделает нападающего самым высокооплачиваемым британским игроком.
Напомним, что Фоден – воспитанник Манчестер Сити. В сезоне 2023/24 вингер сыграл в 53 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 12 ассистов.
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