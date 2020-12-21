Джон Стоунз в ближайшее время оставит свою подпись на новом контракте с Манчестер Сити, сообщает The Telegraph.

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Стороны уже согласовали все основные детали. Действующий контракт 26-летнего англичанина с "горожанами" рассчитан до лета 2022 года. Напомним, Сити приобрел Джона у Эвертона за 55 млн евро в 2016-м. Летом к защитнику проявляли интерес Тоттенхэм, Арсенал и Вест Хэм.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Стоунз провел 5 матчей.

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