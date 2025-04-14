Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сообщил, что Илкай Гюндоган остается в клубе еще на год.

"Безусловно, у Гюндогана есть еще один год контракта. Что будет летом – не знаю, но пока он остается с нами", – сказал Гвардиола для пресс-службы "горожан".

Гвардиола распрощается с еще одной легендой – звезда Манчестер Сити может стать одноклубником Трубина

Известно, что предыдущее соглашение Гюндогана было действующее до лета 2025 года и предусматривало возможную опцию продолжения сотрудничества на один сезон – вероятно, она была активирована. Илкай Гюндоган впервые перешел в Манчестер Сити летом 2016 года из дортмундской Боруссии. Сезон 2023/2024 немецкий полузащитник провел в Барселоне, после чего вернулся в Ман Сити на правах свободного агента.

Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний футболист провел 43 матча, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Манчестер Сити разгромил Кристал Пэлас, оформив феерический камбэк – Эдерсон догнал Эдегора по количеству ассистов