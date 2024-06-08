На официальном сайте "горожане" объявили о продлении соглашения со Штефаном Ортега Морено. Голкипер подписал новый контракт до 2026 года.

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Ранее сообщалось, что главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола лично был заинтересован в том, чтобы оставить Ортегу в команде.

"Я рад остаться в Манчестере. Это футбольный клуб, который предоставляет игрокам все необходимое, чтобы быть как можно лучше. Каждый день чувствую мотивацию и вызов, и я улучшился как вратарь после того, как пришел сюда два года назад. Моя семья действительно живет здесь, в Англии. Мне здесь все нравится. Подписание этого соглашения означает, что теперь я могу на 100% сосредоточиться на следующем сезоне и дальше", – рассказал голкипер в интервью клубному сайту.

Напомним, что Ортега выступает за Манчестер Сити с 2022 года. Всего за "горожан" он провел 34 матча во всех турнирах.

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