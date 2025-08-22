Манчестер Сити в своих соцсетях объявил, что Рубен Диаш продлил свой контракт до 2029 года с возможностью пролонгации еще на сезон.

По информации Daily Mail, руководство "горожан" и тренерский штаб видят в португальце будущего капитана команды.

"Сити – это то место, где я хочу быть, соревнуясь за трофеи. Амбиции клуба идеально совпадают с моими. Я люблю Манчестер – это теперь мой дом, а также люблю наших фанатов. Когда думаю о трофеях, которые мы выиграли, и о том, как играли в футбол за время моего пребывания в команде, я не могу представить себе игру где-то еще.

Моя задача сейчас – быть лучшим в течение срока действия этого контракта, чтобы я мог внести свой вклад в борьбу за больше трофеев", – цитирует издание игрока.

Напомним, Рубен Диаш присоединился к Манчестер Сити в 2020 году. Всего он сыграл в 223 матчах, в которых забил четыре гола и отдал пять ассистов.

