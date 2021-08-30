Португалец стал игроком Манчестер Сити ровно 11 месяцев назад. Диашу хватило этого времени, чтобы убедить клуб пересмотреть условия контракта. В свой дебютный сезон он стал лучшим игроком АПЛ и получил аналогичную награду от ассоциации журналистов.

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Поэтому, Манчестер Сити решил улучшить условия для одно из своих лидеров. Предыдущий контракт Диаша был рассчитан до лета 2026 года, а новый – до 2027-го, сообщает официальный сайт действующих чемпионов Англии.

"Очень рад подписать новое соглашение. Я наслаждался каждой минутой своего пребывания в Сити. Игра за эту команду превзошла все мои ожидания. Очень приятно быть частью такой невероятной команды. Также хотел бы поблагодарить Пепа и тренерский штаб. Теперь я просто хочу помочь нам достичь успеха в этом сезоне и в следующих", – сказал Диаш.

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