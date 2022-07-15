Манчестер Сити продлил еще одного игрока основы – через год он становился свободным агентом
Манчестер Сити продолжает удерживать игроков, являющихся важной частью команды Хосепа Гвардиолы.
Вингер Рияд Марез подписал новый контракт до июня 2025 года, сообщает пресс-служба чемпионов Англии.
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Предыдущее соглашение алжирца завершалось следующим летом. На 31-летнего вингера претендовали ПСЖ и Реал, однако он решил задержаться на Этихаде. 4 года назад Ман Сити отдал за звезду Лестера 68 млн евро. С тех пор Марез провел в футболке "горожан" 188 матчей, оформив 63 гола и 45 ассистов.
Напомним, ранее Ман Сити продлил контракт хавбека Родри, а следующим в очереди должен стать Фил Фоден.
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