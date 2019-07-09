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Манчестер Сити приобретет 16-летнего таланта Вест Бромвича за солидную сумму

9 июля 22:16 89 Читати українською
Манчестер Сити приобретет 16-летнего таланта Вест Бромвича за солидную сумму
Морган Роджерс / Вест Бромвич

Нападающий Вест Бромвича Морган Роджерс перейдет в Манчестер Сити.

Клуб из Манчестера приобрел у Вест Бромвича юного нападающего Моргана Роджерса. Форвард уже прошел медосмотр на базе "горожан". Сумма трансфера составила 4 миллиона евро, сообщает The Telegraph.

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Роджерс сможет присоединиться к новому клубу 26 июля, после того, как ему исполнится 17 лет. На приобретении футболиста настаивал лично спортивный директор Манчестер Сити Чики Бегиристайн.

К слову, за молодежную команду Вест Бромвича Роджерс провел 24 матча во всех турнирах прошлого сезона, где забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

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Вест Бромвич Вест Бромвич Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Трансферы Манчестер Сити
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