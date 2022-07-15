Александр Зинченко может покинуть Манчестер Сити, несмотря на действующий контракт до лета 2024-го. Соответствующее решение уже принято клубом. Арсенал срочно готовит официальное предложение за 25-летнего универсала. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

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А вот Натан Аке, уже успевший согласовать условия личного контракта с Челси, после разговора с Хосепом Гвардиолой неожиданно остается в Ман Сити. Чемпионы Англии передумали отпускать игрока, который может сыграть как в центре защиты, так и на левом фланге.

Напомним, Зинченко перешел в Ман Сити летом 2016-го, но первый сезон отыграл в аренде за ПСВ. В составе "горожан" 25-летний украинец провел 127 матчей – 2 гола, 12 ассистов, 11 выигранных трофеев.

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