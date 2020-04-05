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Манчестер Сити принял решение по Уокеру, который вляпался в секс-скандал с проститутками

20:36 113 Читати українською
Манчестер Сити принял решение по Уокеру, который вляпался в секс-скандал с проститутками
Зинченко не стоит брать пример с Уокера / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер получит санкции от клуба за развлечения с девушками легкого поведения.

Напомним, правый защитник "горожан" вместе с товарищем вызвал домой двух проституток, а через несколько часов после завершения вечеринки записал видео с призывом сидеть всем дома и не нарушать карантин.

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Это возмутило Манчестер Сити, который решил наказать своего игрока. 29-летний англичанин заплатит штраф в сумме 250 тысяч фунтов. При этом недельная зарплата Уокера составляет 110 тысяч фунтов, информирует Mirror.

Защитник сборной Англии извинился за свое поведение, но это не помогло. "Я извиняюсь за свой поступок. Понимаю, что я, как профессиональный футболист, являюсь примером для подражания. Поэтому хочу извиниться перед своей семьей, друзьями, футбольным клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их", – цитирует Уокера The Guardian.

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Англия коронавирус Кайл Уокер Кайл Уокер Манчестер Сити Манчестер Сити
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