Манчестер Сити принял решение по Уокеру, который вляпался в секс-скандал с проститутками

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер получит санкции от клуба за развлечения с девушками легкого поведения.

Напомним, правый защитник "горожан" вместе с товарищем вызвал домой двух проституток, а через несколько часов после завершения вечеринки записал видео с призывом сидеть всем дома и не нарушать карантин.

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Это возмутило Манчестер Сити, который решил наказать своего игрока. 29-летний англичанин заплатит штраф в сумме 250 тысяч фунтов. При этом недельная зарплата Уокера составляет 110 тысяч фунтов, информирует Mirror.

Защитник сборной Англии извинился за свое поведение, но это не помогло. "Я извиняюсь за свой поступок. Понимаю, что я, как профессиональный футболист, являюсь примером для подражания. Поэтому хочу извиниться перед своей семьей, друзьями, футбольным клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их", – цитирует Уокера The Guardian.

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