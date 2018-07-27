toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ МАРИУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ЛИГА ЕВРОПЫ

Манчестер Сити принял предложение Вулверхэмптона по Зинченко, несмотря на желание игрока остаться в клубе, – СМИ

10:18 507 Читати українською
Манчестер Сити принял предложение Вулверхэмптона по Зинченко, несмотря на желание игрока остаться в клубе, – СМИ
Александр Зинченко / фото: ФК Манчестер Сити

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко все еще может покинуть Манчестер Сити. Чемпионы Англии готовы отпустить хавбека в Вулверхэмптон.

Новичок АПЛ Вулверхэмптон предложил Манчестер Сити 16 млн фунтов за Александра Зинченко. "Горожане" приняли предложение и готовы отпустить украинца даже несмотря на его желание остаться в клубе, сообщает Mirror.

Зинченко должен уйти или остаться – фанаты Манчестер Сити определились со своим вердиктом

Отметим, что информация об интересе Вулверхэмптона к игроку сборной Украины появилась еще раньше, однако после подписания "волками" защитника Хонни сообщалось, что клуб отказался от идеи трансфера Зинченко.

Сам Зинченко заявлял, что стремится остаться в команде Гвардиолы, однако в то же время украинец признался, что не уверен в своем будущем. К слову, кроме Вулверхэмптона, 21-летним хавбком также интересовались Фулхэм и Ньюкасл.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл в футболке "горожан" 14 матчей, став чемпионом Англии и победителем Кубка английской лиги.

Теги
Англия Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Главное Манчестер Сити Манчестер Сити Вулверхэмптон Вулверхэмптон Александр Зинченко Александр Зинченко Трансферы Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
3
час
:
7
мин
Сумы
16:30
Зирка
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук