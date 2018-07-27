Манчестер Сити принял предложение Вулверхэмптона по Зинченко, несмотря на желание игрока остаться в клубе, – СМИ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко все еще может покинуть Манчестер Сити. Чемпионы Англии готовы отпустить хавбека в Вулверхэмптон.

Новичок АПЛ Вулверхэмптон предложил Манчестер Сити 16 млн фунтов за Александра Зинченко. "Горожане" приняли предложение и готовы отпустить украинца даже несмотря на его желание остаться в клубе, сообщает Mirror.

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Отметим, что информация об интересе Вулверхэмптона к игроку сборной Украины появилась еще раньше, однако после подписания "волками" защитника Хонни сообщалось, что клуб отказался от идеи трансфера Зинченко.

Сам Зинченко заявлял, что стремится остаться в команде Гвардиолы, однако в то же время украинец признался, что не уверен в своем будущем. К слову, кроме Вулверхэмптона, 21-летним хавбком также интересовались Фулхэм и Ньюкасл.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл в футболке "горожан" 14 матчей, став чемпионом Англии и победителем Кубка английской лиги.