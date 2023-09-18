Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне до сих пор не договорился с клубом о новом соглашении.

Бельгиец из-за травмы подколенного сухожилия выбыл на длительный срок. Кевин де Брюйне вернется на поле не раньше, чем в начале следующего календарного года.

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Действующее соглашение 32-летнего полузащитника истекает через 18 месяцев. Руководство Манчестер Сити намеревалось начать переговоры по новому контракту, впрочем, изменило свое мнение. Согласно информации Daily Star, "горожане" хотят дождаться полного восстановления де Брюйне, а лишь затем предложить ему пролонгацию соглашения.

Напомним, бельгиец выступает за Манчестер Сити с 2015 года. Кевин де Брюйне принял участие в 358 матчах за "горожан", в которых забил 96 голов и отдал 153 результативные передачи.

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